Траньков заявил, что не удивлен выходом Костомарова на лед в коньках

Максим Траньков отметил, что олимпийский чемпион выглядел абсолютно счастливым и уверенным в себе во время недавней встречи

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Олимпийского чемпиона в парном катании Максима Транькова не удивило появление видео, на котором олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров катается на коньках после ампутации стоп. Об этом Траньков рассказал ТАСС.

В понедельник Костомаров выложил на своем телеграм-канале видео, на котором катается на коньках. Спортсмен успешно выполнил базовое упражнение "фонарики".

"Ничего другого от него не ожидал, - сказал Траньков. - Мы буквально недавно с ним виделись на церемонии ТЭФИ, и он выглядел абсолютно счастливым и уверенным в себе. Меня уже не удивляют никакие его подвиги, и я думаю, что это не последнее подобное видео. Не сомневался в нем ни секунды".

В январе 46-летний Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, в феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. Костомаров прошел процедуру протезирования ног и одной руки. Ранее он заявлял о желании вернуться на лед и возобновить выступление в ледовых шоу.

Костомарову 46 лет. В дуэте с Татьяной Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.