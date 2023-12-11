Международный союз велосипедистов оформляет россиянам нейтральный статус бесплатно

В настоящее время 41 российский и 26 белорусских велосипедистов получили от организации право выступать в нейтральном статусе

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) не берет денег с российских и белорусских спортсменов за оформление нейтрального статуса. Об этом ТАСС сообщил тренер сборной России по велоспорту на треке Владимир Хозов.

"Согласно правилам UCI каждый спортсмен или представитель персонала спортсмена должен подать индивидуальную заявку на получение нейтрального статуса, - сказал Хозов. - Поданные документы какое-то время рассматриваются, после чего принимается решение. В заявке тренера указывается, с какими спортсменами мы планируем быть на том или ином международном соревновании. Международный союз велосипедистов не берет денег за рассмотрение заявок на нейтральный статус, все абсолютно бесплатно, что является для нас большим плюсом".

Генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев в ноябре сообщил журналистам, что ряд международных спортивных федераций за проверку заявок на нейтральный статус хотят получать деньги. По его словам, за право выступать на своих турнирах без флага и гимна Международная федерация гимнастики требует от спортсмена 3 000 швейцарских франков (около €3 165), от тренера - 1 500 (около €1 582), в стрельбе из лука проверка заявки обойдется в €750, Международная федерация плавания намерена взымать €5 000 с каждого желающего.

В мае UCL разрешил участие россиян и белорусов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов. Любое лицо, желающее получить статус нейтрального индивидуального спортсмена, должно обратиться в UCI, начиная с 1 июня. Для допуска российских и белорусских спортсменов необходимо отсутствие какой-либо связи с армией и другими органами государственной безопасности России и Белоруссии, отсутствие флагов, гербов, гимнов и другой символики, ассоциирующейся с государствами, а также отсутствие поддержки действий России на Украине в любой форме.

В настоящее время 41 российский и 26 белорусских велосипедистов получили от UCI право выступать в нейтральном статусе.