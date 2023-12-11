Тарасова уверена, что Костомаров в будущем будет кататься в шоу на коньках

Заслуженный тренер СССР назвала олимпийского чемпиона сильным человеком

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в будущем обязательно примет участие в шоу как фигурист - стоя на коньках. Таким мнением с ТАСС поделилась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

В понедельник Костомаров выложил видео в своем телеграм-канале, где он катается на коньках. Спортсмен успешно выполнил базовое упражнение "фонарики".

"Какой молодец! - сказала Тарасова. - Вот, что такое сильный человек. Слов нет. Не сомневалась, что он кататься будет, просто не сомневалась, и бог ему в помощь во всем, что он делает. Он один такой, я им горжусь и не сомневаюсь, что он будет участвовать в шоу, катаясь на коньках".

В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. В феврале стало известно, что на фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, в результате чего фигуристу ампутировали стопы и кисти рук.