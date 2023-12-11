Чесноков считает, что теннисиста Панарина ждет большое будущее

Ранее спортсмен стал первым в истории российским теннисистом, победившим на престижном юниорском турнире Orange Bowl в категории до 18 лет

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российский теннисист Данил Панарин является очень талантливым игроком, его ждет большое будущее в профессиональном туре. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Это феноменальная победа для российского тенниса. Вы знаете, он очень талантливый игрок, у него будет большое будущее в профессиональном туре. У него очень хороший удар справа, отличные подача, передвижения. Это очень хорошая победа, так как практически все победители этого турнира потом становились топовыми игроками", - сказал Чесноков.

Ранее Панарин стал первым в истории российским теннисистом, победившим на престижном юниорском турнире Orange Bowl в категории до 18 лет.

Панарину 18 лет, он занимает 23-е место в мировом юниорском рейтинге. В 2021 году в составе сборной России он стал обладателем юниорского Кубка Дэвиса.

Турнир Orange Bowl проводится с 1947 года. До Панарина на нем побеждал только Андрей Рублев, ныне занимающий пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), - он выиграл соревнования среди спортсменов не старше 16 лет. В разные годы Orange Bowl выигрывали бывшие первые ракетки мира швейцарец Роджер Федерер, швед Бьорн Борг, американец Джон Макинрой, чех Иван Лендл и другие.