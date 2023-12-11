В "Пари НН" на четверку оценили выступление команды в первой части сезона РПЛ

После 18 туров нижегородская команда занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ

ТАСС, 11 декабря. Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" не сумел добиться всех поставленных задач в первой части текущего сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), однако выступление команды можно оценить на твердую четверку. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов.

"Мы выполнили задачу на первую часть этого сезона - закрепились в десятке, на вторую часть сезона будем повышать планку. Хорошо оцениваем нынешнюю позицию и динамику. Если ставить оценку, то твердая четверка, не все удалось сделать, что хотелось. Тем не менее оценка положительная", - сказал Мелик-Гусейнов.

После 18 туров "Пари НН" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 24 очка.