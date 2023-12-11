В "Факеле" рассказали, что клуб планирует усилиться в зимнее трансферное окно

Воронежский клуб зимой проведет три тренировочных сбора в Турции

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Воронежский "Факел" показал нормальный результат в первой части Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), но еще есть, что улучшать. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор "Факела" Кирилл Котов.

После 18 туров "Факел" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Следующий матч команда проведет в марте 2024 года.

"Не удовлетворены всем, но это нормальный результат, - сказал Котов. - Нам есть, что улучшать, это 100 процентов. Зимой у команды запланировано три сбора в Турции. Конечно, хотелось бы усилиться зимой, посмотрим, как получится. Позиции не скажу, но усилиться хотелось бы".

10 декабря "Факел" дома сыграл вничью с московским "Динамо" со счетом 1:1 в матче 18-го тура РПЛ. "Спасибо людям, которые работали над полем, - отметил Котов. - Они старались выполнить свою работу профессионально. Сделали ее на "пять".

Трансферное окно в России будет действовать с 25 января до 22 февраля.