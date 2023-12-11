В "Сочи" прокомментировали выступление команды в первой части сезона РПЛ

Клуб после 18 туров занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" неудовлетворительно провел первую часть сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), команде нужно сконцентрироваться на весенней части. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.

"Конечно, оценка первой части сезона неудовлетворительная, картина такая, что нужно меньше отдыхать, а больше работать, - сказал Рубашко. - Делаем выводы из этой ситуации. Сейчас нужно сконцентрироваться на подготовке ко второй части, чтобы не было никаких ошибок. Посмотрим, будут ли приобретения зимой. У нас обычно первый сбор в Сочи, потом, скорее всего, будем в Турции".

"Сочи" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. Отставание от зоны стыковых матчей составляет 4 очка, на 14-й позиции располагается "Оренбург".