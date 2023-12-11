Колосков не видит ничего плохого в избрании Чеферина президентом УЕФА на четвертый срок

Почетный президент РФС считает, что при Александере Чеферине европейская организация получила дальнейшее развитие

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин занимает свое место, нет ничего плохого в инициативе избрания его на четвертый срок. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза и почетный член УЕФА Вячеслав Колосков.

В понедельник британское издание Daily Mail сообщило, что Чеферин намерен внести поправки в устав УЕФА, в соответствии с которыми срок его полномочий на посту президента организации может быть продлен до 2031 года. В предложениях о поправках, представленных на прошлой неделе в Гамбурге на исполкоме, первый срок Чеферина могут обнулить, что позволит ему выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах. Срок его полномочий в таком случае может быть продлен до 2031 года.

"Мне сложно сказать, стоит ли принимать такие поправки, нужно об этом в первую очередь [главу Российского футбольного союза] Александра Дюкова спросить, он является членом исполкома УЕФА, - сказал Колосков. - Он знает, как Чеферин работает, насколько востребован сегодня, насколько он учитывает современную действительность развития европейского футбола. Но я бы оценил деятельность Чеферина как положительную, при нем, как и при Леннарте Юханссоне и Мишеле Платини, УЕФА получил дальнейшее развитие. Я имею в виду прежде всего вопрос обеспечения финансовой устойчивости УЕФА, не было никаких угроз этой стабильности, организация получает хорошие деньги за продажу коммерческих и телевизионных прав, появились новые соревнования, как Лига наций, все возможные соревнования сборных команд получили официальный статус, что дает национальным ассоциациям возможность зарабатывать деньги при участии в этих соревнованиях. Да и срывов по серьезным делам не было, за исключением отмены финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, но эту тему должны оценивать люди, которые работают в своих национальных ассоциациях".

"Опять же Чеферин, может быть, больше сделал для того, чтобы сохранить российские клубы и сборную в официальных соревнованиях, хотя, исходя из своего опыта, знаю, что такие решения, которые были приняты, даются непросто. Конечно, помимо основных принципов, есть и такое понятие, как здравый смысл, у Чеферина он есть. Если бы я был членом исполкома, то не возражал против того, чтобы каким-то образом нашли возможность изменить устав, чтобы он работал дальше. Логичность решения из-за отсутствия кандидатов? Кандидаты всегда найдутся, здесь вопросов нет. С моей точки зрения, Чеферин на месте. Нечестно во время своей работы? Ничего плохого нет, ведь в исполкоме УЕФА взрослые серьезные люди сидят, понятно, что была какая-то инициативная группа, которая выступила с этим предложением, а он ее озвучил", - добавил Колосков.

Ответ УЕФА

В УЕФА в ответ на вопрос, действительно ли Чеферин намерен внести поправки в устав УЕФА, согласно которым срок его полномочий может быть продлен до 2031 года, ответили следующим образом: "Юридический комитет предложил ряд изменений в устав, которые разъясняют некоторые существующие положения, чтобы гарантировать, что ни одно из них не будет иметь обратной силы - в соответствии с основным правовым принципом. Комитет по управлению и исполнительный комитет одобрили изменения, которые теперь будут рассмотрены конгрессом УЕФА в феврале".

Чеферин был избран президентом в 2016 году, позднее он переизбирался на должность. Срок полномочий функционера рассчитан до 2027 года. Конгресс УЕФА пройдет 8 февраля в Париже, перед ним состоится заседание исполнительного комитета организации.