Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2027 года пройдет в Китае

Турнир пройдет с 23 сентября по 7 октября

ТАСС, 11 декабря. Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) выбрал китайский Чэнду местом проведения чемпионата мира по спортивной гимнастике 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба FIG.

Турнир пройдет с 23 сентября по 7 октября 2027 года.

Российские и белорусские гимнасты были лишены возможности выступать на международных стартах в марте 2022 года из-за ситуации на Украине. 19 июля исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов на международные соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов с 1 января 2024 года.