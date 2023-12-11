Ольховский: теннисистка Андреева добилась впечатляющих результатов в этом году

По мнению эксперта, россиянка заслужила звание новичка года по версии WTA

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева показала впечатляющие результаты, поэтому ее признание лучшим новичком года со стороны Женской теннисной ассоциации (WTA) не является удивительным. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

"Мирра добилась впечатляющих результатов, поэтому она заслуженно получила эту награду. Если бы можно было дать вторую награду, я бы отдал ее Алине Корнеевой (первой ракетке мира среди юниоров - прим. ТАСС). Но из тех номинантов, что были представлены, Мирра действительно была лучшей, поэтому ничего удивительного тут нет", - сказал Ольховский.

По ходу сезона наивысшей позицией россиянки было 46-е место. В 2023 году 16-летняя спортсменка вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвертый круг Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США. Также она дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии. На награду помимо Андреевой претендовали россиянки Диана Шнайдер и Элина Аванесян, американка Пейтон Стернс и чешка Линда Носкова.