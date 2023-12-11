Футболист ЦСКА Обляков сыграет в Матче звезд Кубка России

Вратарь армейцев Игорь Акинфеев примет участие в мероприятии, но на поле не выйдет

ТАСС, 11 декабря. Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков сыграет в Матче звезд Фонбет - Кубка России по футболу. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Сообщается, что капитан столичного клуба Игорь Акинфеев тоже примет участие в мероприятии, однако на поле не выйдет.

"ЦСКА на Матче звезд будут представлять Игорь Акинфеев и Иван Обляков. Ваня непосредственно в игре, а Игорь за пределами поля в других активностях в рамках мероприятия", - сказал Брейдо.

Матч пройдет в Сколкове 16 декабря, в нем примут участие лучшие футболисты группового этапа "пути Российской премьер-лиги" и "пути регионов", включая медиакоманды. Матч звезд Кубка России пройдет во второй раз. В 2022 году мероприятие прошло 3 декабря в Москве.