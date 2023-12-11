Роман Ротенберг рассказал о работе Кетова в тренерском штабе СКА

Главный тренер СКА отметил, что бывшему игроку команды предстоит изучить большой объем информации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина Евгений Кетов находится в стадии обучения на должность тренера. Об этом журналистам рассказал главный тренер петербургского СКА, Роман Ротенберг.

Ктов сейчас является одним из тренеров СКА.

"У него много побед в сборной, он олицетворяет мужество и дух. Все только начинается, он помогает развиваться, помогает детскому хоккею, - сказал Ротенберг. - Женя учится, это огромный объем информации, требуется несколько лет. Систему игры мы создавали 10 лет".

Ротенберг отметил, что игровой номер (40-й) Кетова заслуженно был изъят из обращения. "Больше всех сыграл в истории СКА игр. Тут все понятно", - отметил он.

В понедельник в Петербурге прошел прощальный матч Кетова.