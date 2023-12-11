Чемпион мира Кетов забросил три шайбы в прощальном матче

Команда "Ленинград", за которую играл хоккеист, победила "Питер" со счетом 13:12

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Прощальный матч чемпиона мира и двукратного обладателя Кубка Гагарина под названием "40 друзей Кетова" прошел в Ледовом дворце. Игроки были поделены на команды "Ленинград" и "Питер", победу со счетом 13:12 одержал "Ленинград".

Кетов выступал за "Ленинград" и забросил три шайбы. Он играл в первой тройке с главным тренером петербургского СКА Романом Ротенбергом и нападающим омского "Авангарда" Владимиром Ткачевым.

Также за команду "Ленинград" выступили олимпийские чемпионы Сергей Широков, Егор Яковлев, Николай Прохоркин и Андрей Зубарев, чемпионы мира Сергей Плотников и Антон Белов, председатель совета директоров СКА Александр Медведев, а также губернатор Пермского края, откуда родом Кетов, Дмитрий Махонин. За команду "Питер" выступили олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина Василий Кошечкин, победитель Олимпиады Сергей Калинин, чемпион мира Александр Семин. На тренерской скамейке находились первые тренеры Кетова Владимир Колесников и Николай Белобородов, а также Петр Воробьев, под руководством которого Кетов начал свою профессиональную карьеру.

Перед матчем в ходе церемонии под своды Ледового дворца были подняты свитеры Кетова, в которых он выступал за СКА и сборную России. Специально к матчу был разработан дизайн свитеров для участников матча, которые все без исключения играли под 40-м номером. На льду были выставлены все трофеи хоккеиста: кубок чемпиона России, Кубок Гагарина, Кубок континента (приз команде - победителю регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги) и кубок чемпионов мира. В ходе церемонии на лед вышли мать, супруга и три сына хоккеиста, а при поднятии свитеров было объявлено, что 40-й номер, под которым играл Кетов в СКА, изъят из обращения в клубе.

Кетов является чемпионом мира 2012 года. Выступал за тольяттинскую "Ладу" (2005-2009), казанский "Ак Барс" (2009-2010), череповецкую "Северсталь" (2010-2013) и СКА (2013-2023), в котором был капитаном. Является рекордсменом СКА по количеству игр в чемпионатах страны (541). Стал обладателем Кубка Гагарина в 2015 и 2017 годах. В 2023 году объявил о завершении карьеры и вошел в тренерский штаб санкт-петербургского клуба.