Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ

В четырех матчах нападающий "Тампы" забросил 4 шайбы и сделал 3 результативные передачи

ТАСС, 11 декабря. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан лучшим игроком прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В четырех матчах Кучеров забросил 4 шайбы и сделал 3 результативные передачи. Три гола Кучерова стали победными для его команды.

Второй звездой недели стал чешский нападающий "Сан-Хосе" Томаш Гертл. В трех матчах он забросил 5 шайб и сделал результативную передачу.

Третьей звездой признали канадца Сэма Райнхарта из "Флориды". Нападающий в трех матчах забросил 1 шайбу и сделал 7 голевых передач.