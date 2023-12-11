Кошечкин назвал Кетова олицетворением русского хоккеиста

Прощальный матч Евгения Кетова прошел в понедельник в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающего Евгения Кетова можно назвать олицетворением русского хоккеиста за его скорость и маневренность. Такое мнение ТАСС высказал выступавший с Кетовым в "Ладе" чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина Василий Кошечкин.

Прощальный матч Кетова завершился в понедельник в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Кетов является рекордсменом СКА по количеству матчей в чемпионате России (541).

"Эмоции положительные, столько много друзей, болельщиков. Все пришли посмотреть, проводить его. Евгений является олицетворением русского хоккеиста - скоростной, техничный, маневренный", - сказал Кошечкин.

Выступавший также в тольяттинском клубе и в сборной России с Кетовым двукратный чемпион мира Александр Семин назвал Кетова самым надежным человеком, с которым он играл. "Я с ним начинал хоккейный путь, и на том этапе он был за тебя, рад поддержать. Мы были единым кулаком", - отметил он.