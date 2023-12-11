Чемпион мира по хоккею Емелин считает, что Кетов завершил карьеру вовремя

Прощальный матч игрока прошел в понедельник в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Чемпион мира по хоккею и двукратный обладатель Кубка Гагарина Евгений Кетов вовремя принял решение завершить игровую карьеру. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Емелин.

Прощальный матч игрока прошел в понедельник в Санкт-Петербурге. Кетов является рекордсменом СКА по количеству матчей в чемпионатах России (541).

"Очень хорошо, что такие матчи устраиваются, - сказал Емелин. - Надеюсь, что такая традиция сохранится не только в этой команде и будет распространяться в этой лиге".

"Он всегда был самым надежным человеком, а уже потом хоккеистом. Неспроста команда сначала строится в раздевалке, и Евгений был одним из ключевых игроков в каждой команде, где он играл. Время идет, нужно вовремя уходить, и я считаю, что он это сделал вовремя", - добавил Емелин.