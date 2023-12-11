Президент турецкого футбольного клуба "Анкарагюджю" ударил судью после матча

Арбитр был доставлен в больницу

ТАСС, 11 декабря. Президент футбольного клуба "Анкарагюджю" Фарук Коджа выбежал на поле и ударил судью Халила Умута после матча чемпионата Турции по футболу с "Ризеспором". Об этом сообщает турецкий портал Fanatik.

Встреча 15-го тура завершилась со счетом 1:1. По ходу игры арбитр не засчитал гол игрока "Анкарагюджю" Али Соу, раньше выступавшего за "Ростов". Во втором тайме судья удалил Соу с поля. "Ризеспор" сравнял счет благодаря голу находящего в аренде из московского ЦСКА Адольфо Гайча на седьмой компенсированной минуте, когда команды играли уже в равных составах.

Сообщается, что судья упал на газон и получил еще несколько ударов от посторонних людей, выбежавших на поле. Судью после матча доставили в больницу. Совет директоров Турецкой федерации футбола принял решение провести внеочередное заседание по инциденту.

"Анкарагюджю" набрал 18 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. "Ризеспор" с 22 очками располагается на 8-й строчке.