Эрдоган осудил инцидент с избиением судьи после матча в Анкаре

Турецкий лидер отметил, что спорт означает "мир и братство" и несовместим с насилием

СТАМБУЛ, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил инцидент в Анкаре, где после матча чемпионата страны по футболу на поле был избит арбитр.

"Я осуждаю нападение на арбитра Халиля Умута Мелера после матча "Анкарагюджю" - "Ризеспор", желаю ему скорейшего выздоровления. Спорт означает мир и братство. Он несовместим с насилием. Мы не допустим насилия в турецком спорте", - говорится в заявлении турецкого президента.

Прокуратура Анкары ранее выдала ордер на арест президента "Анкарагюджю" Фарука Коджи. Инцидент также стал предметом разбирательства Турецкой футбольной федерации. Ведущие турецкие клубы "Галатасарай", "Фенербахче", "Бешикташ", "Трабзонспор" и другие осудили ЧП.

Инцидент произошел в понедельник вечером в Анкаре, где столичный "Анкарагюджю" принимал "Ризеспор" из черноморского Ризе. Поединок завершился вничью со счетом 1:1. По ходу игры арбитр не засчитал гол игрока "Анкарагюджю" Али Соу, раньше выступавшего за "Ростов". Во втором тайме судья удалил Соу с поля. "Ризеспор" сравнял счет благодаря голу находящего в аренде из московского ЦСКА Адольфо Гайча на седьмой компенсированной минуте, когда команды играли уже в равных составах.

Президент клуба из Анкары, в прошлом депутат парламента от правящей Партии справедливости и развития Коджа, сразу после финального свистка арбитра выбежал на поле и ударил по лицу судью Халиля Умута Мелера. Упавшего арбитра ногами затем стали бить другие представители клуба, болельщики и футболисты "Анкарагюджю". В потасовку пришлось вмешаться службе безопасности.