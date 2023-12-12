Великая, Егорян и Позднякова выступят на Кубке России по фехтованию

Соревнования пройдут с 18 по 25 декабря

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Двукратные олимпийские чемпионки саблистки Софья Великая, Яна Егорян и София Позднякова вошли в список участниц Кубка России по фехтованию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации фехтования России.

Соревнования пройдут с 18 по 25 декабря 2023 года на федеральной территории Сириус.

Среди участников - титулованные отечественные фехтовальщикию. В турнире рапиристов выступят олимпийские чемпионки в командных соревнованиях Марта Мартьянова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, а также вице-чемпионы Олимпийских игр в команде братья Антон и Кирилл Бородачевы, Владислав Мыльников и Тимур Сафин. В соревнованиях саблистов примут участие олимпийская чемпионка в команде Ольга Никитина, Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников, Дмитрий Даниленко. В состязаниях шпажистов выступят Татьяна Гудкова, Айзанат Муртазаева, Татьяна Андрюшина, а также серебряные призеры Олимпиады в команде Павел Сухов и Никита Глазков.

10 марта конгресс Межународной федерации фехтования (FIE) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета. В мае президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил ТАСС, что ведущие саблисты России, в том числе Великая, Егорян и Позднякова получили отказ в допуске на соревнования под эгидой FIE.