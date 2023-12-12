"Колорадо" обыграл "Калгари" в матче НХЛ. Ничушкин сделал две результативные передачи

Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу "Колорадо"

ТАСС, 12 декабря. "Колорадо" со счетом 6:5 победил "Калгари" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томаш Татар (19-я минута), Кейл Макар (22), Бен Майерс (35), Росс Колтон (52), Микко Рантанен (54) и Натан Маккиннон (56). У "Калгари" отличились Назем Кадри (14), Эндрю Манджапане (26), Блейк Коулман (34), Коннор Зари (37) и Егор Шарангович (39). Перед началом третьего периода у "Колорадо" произошла замена вратаря - Иван Просветов вышел на лед вместо Александра Георгиева. На счету Георгиева 17 отраженных бросков из 22, Просветов отразил все 11 бросков.

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин сделал две результативные передачи. Он поучаствовал в двух последних взятиях ворот. Россиянин прервал серию из трех матчей без набранных очков. Всего на счету форварда теперь 10 голов и 13 передач в 26 играх нынешнего сезона.

"Колорадо" одержал вторую победу в последних семи матчах. Команда возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона с 36 очками после 28 встреч. "Калгари" потерпел второе поражение подряд. Клуб идет пятым в Тихоокеанском дивизионе, набрав 25 очков в 28 играх.

В следующем матче "Колорадо" примет "Баффало" утром 14 декабря по московскому времени. "Калгари" днем ранее на выезде сыграет с "Вегасом".