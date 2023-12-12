Защитник "Вашингтона" Алексеев назвал сбывшейся мечтой первую шайбу в НХЛ

Хоккеист оформил первую шайбу в НХЛ в ночь на 23 ноября в игре против "Баффало"

ТАСС, 12 декабря. Первая заброшенная шайба в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стала сбывшейся мечтой для российского защитника "Вашингтона" Александра Алексеева. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Конечно, - ответил Алексеев на вопрос является ли этот момент сбывшейся мечтой. - Все люди, которые занимаются хоккеем, с детства мечтают играть и забивать в НХЛ. Сначала даже не понял, что забил, думал, кто-то подставил клюшку. Только когда показали повтор, понял, и стало очень радостно".

Первую шайбу в НХЛ игрок забросил в ночь на 23 ноября по московскому времени в домашней игре регулярного чемпионата против "Баффало" (4:3 ОТ).

Алексееву 24 года, он был выбран "Вашингтоном" под общим 31-м номером на драфте НХЛ в 2018 году. Первый матч в лиге защитник провел в сезоне-2021/22. Всего на его счету 6 очков (1 заброшенная шайба + 5 результативных передач) в 43 играх НХЛ.