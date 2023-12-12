Российские спортсмены отправили заявки для участия в чемпионате Европы по велотреку

Турнир пройдет с 10 по 14 января в Нидерландах

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Россияне, выступающие в соревнованиях по велотреку и имеющие нейтральный статус, отправили в Европейский велосипедный союз (UEC) заявки для участия в январском чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщил тренер сборной России по велотреку Владимир Хозов.

"Большинство спортсменов, которые хотели бы принять участие в январском чемпионате Европы, а также члены персонала спортсменов имеют необходимый для участия в этом турнире нейтральный статус и уже имеют въездные визы, - сказал Хозов. - Сейчас наши спортсмены могут заявляться только в индивидуальном порядке, поэтому они просто написали в UEC, что хотят выступить на чемпионате Европы, и указали, в каких видах программы планируют стартовать. В ответ был получен ответ, что UEC принял эту информацию. То есть никакого отказа на участие в чемпионате Европы мы не получили".

Чемпионат Европы по велогонкам на треке пройдет с 10 по 14 января в нидерландском Апелдорне.

В мае Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил участие россиян и белорусов мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов. Любое лицо, желающее получить статус нейтрального индивидуального спортсмена, должно обратиться в UCI, начиная с 1 июня. Для допуска российских и белорусских спортсменов необходимо отсутствие какой-либо связи с армией и другими органами государственной безопасности России и Белоруссии, отсутствие флагов, гербов, гимнов и другой символики, ассоциирующейся с государствами, а также отсутствие поддержки действий России на Украине в любой форме.