Главный тренер "Оренбурга" объяснил низкое место команды в таблице РПЛ

После 18 туров оренбургская команда занимает 14-е место

ТАСС, 12 декабря. Футболистам "Оренбурга" необходимо работать над игрой в атаке и обороне, чтобы реализовывать свои моменты и не совершать грубых ошибок на своей половине поля. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал главный тренер команды испанец Давид Деограсия.

"Мы совершаем очень грубые ошибки, после каждой из них нас наказывают, - сказал Деограсия. - Не думаю, что мы играем плохо, чтобы так долго не побеждать, заслуживаем быть выше. Мы часто атакуем, доходим до штрафной соперника, создаем опасные моменты, но у нас не получается забить. Нужно работать над игрой в обороне и реализацией".

"Наша задача - сохранить прописку в РПЛ, а в следующем сезоне нужно постараться быть как можно выше. Я чувствую поддержку всего клуба, все мы делаем одно большое дело. Наши последние результаты не самые удачные, но мы их не заслужили. Уверен, что исправим ситуацию - это вопрос времени", - добавил главный тренер команды.

По итогам 18 туров "Оренбург" занимает 14 место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 15 очков.