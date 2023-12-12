Конор Макгрегор считает, что был бы хорошим президентом Ирландии

Ирландец отметил, что пока не решил, будет ли баллотироваться

ДУБАЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Боец Конор Макгрегор был бы хорошим президентом Ирландии. Такое мнение Макгрегор высказал ТАСС.

Ранее Макгрегор не исключал своего участия в выборах президента Ирландии.

"Да, я был бы хорошим президентом. Но я пока не решил, буду ли баллотироваться", - сказал Макгрегор.

Как сообщалось ранее, полиция Ирландии проводит расследование в отношении Макгрегора, который подозревается в подстрекательстве к беспорядкам, произошедшим в Дублине в конце ноября. По данным СМИ, он стал фигурантом одного из трех расследований, которое полиция начала в связи с беспорядками и спровоцировавшим их нападением вооруженного ножом мужчины на школьниц.

23 ноября мужчина в возрасте около 50 лет, который, по предварительным данным, приехал в Ирландию около 20 лет назад и имеет гражданство республики, совершил нападение с ножом на трех детей и женщину рядом с католической школой в Дублине. Сразу после нападения в соцсетях стали распространяться слухи о том, что преступником был алжирский мигрант или проситель убежища, а в центре Дублина начали собираться недовольные иммиграционной политикой властей ультраправые активисты. Протесты стремительно переросли в беспорядки, в результате которых радикалы повредили несколько городских автобусов и полицейских машин, громили и грабили магазины и рестораны. По оценкам властей, в беспорядках приняли участие около 500 человек, 34 были задержаны полицией. Нанесенный ущерб оценивается в десятки миллионов евро.

Макгрегору 35 лет, он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений в смешанных единоборствах. Первый титул Абсолютного бойцовского чемпионата он завоевал в 2015 году, позднее ирландец стал первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). В последнем бою против американца Дастина Порье, который прошел в июле 2021 года, Макгрегор сломал ногу.