Фигуристы Собинина и Ходыкин по семейным обстоятельствам пропустят чемпионат России

Сергей Росляков уточнил, что у спортсменов все в порядке со здоровьем

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Выступающие в парном катании Таисия Собинина и Денис Ходыкин пропустят предстоящий чемпионат России по фигурному катанию из-за семейных обстоятельств. Об этом ТАСС сообщил тренер фигуристов Сергей Росляков.

Спортсмены проводят первый совместный сезон. Чемпионат России пройдет в Челябинске с 21 по 23 декабря.

"У ребят со здоровьем все в порядке, они пропускают чемпионат России по семейным обстоятельствам - в сроки чемпионата России они не могут уехать из Москвы", - сказал тренер спортсменов.

Собининой 18 лет, в прошлом сезоне она выступала в паре с Ильей Мироновым. Ходыкину 24 года, с сезона-2017/18 он катался с Дарьей Павлюченко. В паре с ней он является чемпионом мира среди юниоров (2018), бронзовым призером чемпионата Европы (2020) и двукратным бронзовым призером чемпионатов России (2020, 2021).