Алексеев рассказал о взаимоотношениях с Овечкиным после перехода в "Вашингтон"

Защитник рассказал, что ему было очень комфортно, когда он перешел в американский клуб

ТАСС, 12 декабря. Нападающий Александр Овечкин помог защитнику Александру Алексееву быстро освоиться в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон". Об этом Алексеев рассказал "Спорт-Экспрессу".

"У меня со всеми очень хорошие отношения, с каждым можно спокойно разговаривать на любые темы. В мой первый год, когда мне только исполнилось 18 и меня только задрафтовали, было очень комфортно. Сразу почувствовал себя как дома - как и любой русский, который приезжает в "Вашингтон". Ни одного неудобного момента, старшие ребята везде помогали, и ко всему привык быстро", - сказал Алексеев.

"В детстве ты играешь за него [Овечкина] на приставке, а потом тебя драфтует "Вашингтон", и он тебе звонит прямо во время драфта. Трудно было поверить в реальность происходящего. Он сразу дал почувствовать, что никакой дистанции нет. "Не стесняйся, - сказал, - подходи, если есть любые вопросы, поможем". Сразу позвал на день рождения. Так что я влился в русский коллектив "Вашингтона" очень быстро", - добавил Алексеев.

Алексеев провел первый матч за "Вашингтон" в сезоне-2021/22.

Алексееву 24 года, он был выбран "Вашингтоном" под общим 31-м номером на драфте НХЛ в 2018 году. Всего на счету защитника 6 очков (1 шайба + 5 передач) в 43 играх за клуб.