Президент футбольного клуба "Анкарагюджю" объяснил, почему ударил судью после матча

Инцидент произошел из-за неправильных решений и провокационного поведения, заявил Фарук Коджа

ТАСС, 12 декабря. Президент турецкого футбольного клуба "Анкарагюджю" Фарук Коджа ударил судью Халиля Умута Мелера после матча с командой "Ризеспор" из-за его неправильных решений по ходу игры. Комментарий Коджы приводит портал Sabah Spor.

Во вторник стало известно об аресте Коджи и еще двух подозреваемых в совершении акта насилия в отношении судьи матча чемпионата Турции "Анкарагюджю" -"Ризеспор".

"Этот инцидент произошел из-за неправильных решений, принятых судьей, и провокационного поведения, - сказал Коджа. - Моей целью было словесно отреагировать на действия судьи и плюнуть ему в лицо. Я ударил судью по лицу, пощечина, которую я нанес, не привела к перелому. После моей пощечины судья постоял около 5-10 секунд, а затем бросился на землю".

Инцидент произошел в понедельник вечером в Анкаре, где столичный "Анкарагюджю" принимал "Ризеспор". Матч завершился вничью со счетом 1:1. По ходу игры арбитр не засчитал гол игрока "Анкарагюджю" Али Соу, раньше выступавшего за "Ростов", а во втором тайме судья удалил Соу с поля. "Ризеспор" сравнял счет благодаря голу взятого в аренду у московского ЦСКА Адольфо Гайча на седьмой компенсированной минуте, когда команды играли уже в равных составах.

Коджа, президент клуба из Анкары и в прошлом депутат парламента от правящей Партии справедливости и развития, сразу после финального свистка выбежал на поле и ударил по лицу судью. Упавшего арбитра стали бить ногами другие представители клуба, болельщики и футболисты "Анкарагюджю". В потасовку пришлось вмешаться службе безопасности. Позднее прокуратура Анкары выдала ордер на арест президента "Анкарагюджю". Инцидент также стал предметом разбирательства Федерации футбола Турции, ведущие турецкие клубы "Галатасарай", "Фенербахче", "Бешикташ", "Трабзонспор" и другие осудили ЧП.

Позднее Федерация футбола Турции сообщила о приостановке матчей чемпионата из-за случившегося. В организации отметили, что игры перенесены на неопределенный срок.