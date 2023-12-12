Кубок России по тхэквондо 2024 года впервые пройдет в Новосибирской области

Ожидается, что на соревнованиях выступят около 2 000 человек

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. Кубок России по тхэквондо ГТФ впервые пройдет в Новосибирской области в ноябре 2024 года, ожидается, что в турнире примут участие порядка 2 000 спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"С визитом в Новосибирской области побывал президент Федерации тхэквондо России Дамир Халилов. На встрече с министром физической культуры и спорта региона Сергеем Ахаповым была достигнута договоренность о проведении в Новосибирске Кубка России по тхэквондо с ожидаемым количеством участников около 2 000 человек", - говорится в сообщении.

По словам Ахапова, Новосибирская область имеет большой опыт проведения турниров высокого уровня, современные комплексы позволяют принимать соревнования с большим количеством участников.

В 2023 году Кубок России пошел в Самаре и собрал более 1,7 тыс. участников из 57 субъектов РФ.