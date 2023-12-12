Ягудин выступит на турнире шоу-программ "Русский вызов - 2"

Соревнования пройдут с 8 по 10 марта

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин примет участие в турнире шоу-программ "Русский вызов - 2" в Санкт-Петербурге. Об этом он рассказал журналистам

"Мы готовимся с Ильей [Авербухом] к следующему "Русскому вызову". Буду участвовать, сто процентов, я для чего колени делал? Но надо дожить до него", - сказал Ягудин.

Олимпийский чемпион 2002 года стал победителем первого турнира шоу-программ и выиграл 5 млн. рубле. После победы он рассказал, что потратит средства на лечение коленей. Первую операцию на левом колене Ягудин перенес 5 октября, на правом колене - 12 октября. Он рассказал журналистам, что потратил не все призовые на лечение.

Ягудину 43 года, он также является четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. Фигурист завершил спортивную карьеру в 2003 году.

Турнир шоу-программ "Русский вызов 2" пройдет с 8 по 10 марта.