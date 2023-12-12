Авербух подтвердил участие Костомарова в юбилейном гала-шоу

Хореограф не уточнил, в каком качестве олимпийский чемпион выступит в шоу

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров примет участие шоу, посвященном 50-летию Ильи Авербуха. Об этом Авербух сообщил журналистам.

18 декабря Авербуху исполняется 50 лет, 17 декабря состоится большой юбилейный гала-концерт. В этот день на лед выйдут друзья и коллеги спортсмена, которые принимали участие во многих его постановках.

"В гала-шоу будут принимать участие те, кто начинал со мной 29 лет назад, когда я сделал свое первое шоу, - сказал Авербух. - Тогда были и [Алексей] Ягудин, и [Татьяна] Навка и [Роман] Костомаров, и [Татьяна] Тотьмянина и [Максим] Маринин, и другие. Все они примут участие в нашем шоу".

Авербух не уточнил, в каком качестве будет выступать Костомаров. "Безусловно, он будет участвовать. Зрители Рому увидят, давайте на этом поставим точку. Рома принимал участие в сочинских гастролях, он выходил на лед, говорил то, что у него было внутри Для меня важно, что Роман и Таня Навка - она подтвердила свое участие - как друзья, с которыми мы начинали. Они выступали в самом первом моем шоу", - отметил Авербух.

Костомарову 46 лет. В дуэте с Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.

В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.