В ФХР считают невозможным создание в ближайшие годы независимой лиги в России

С 2008 году чемпионат Континентальной хоккейной лиги имеет статус чемпионата России по договору с ФХР

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Создание в России лиги, которая была бы полностью независимой от Федерации хоккея России (ФХР), в ближайшие годы невозможно. Такое мнение на панельной дискуссии Международного хоккейного форума высказал гендиректор ФХР Дмитрий Курбатов.

С 2008 году чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) имеет статус чемпионата России по договору с ФХР, который периодически продлевается. По соглашению с федерацией, до 2022 года в чемпионате лиги были паузы на матчи сборных, сам чемпионат завершался в конце апреля с учетом подготовки сборной России к чемпионату мира. Соревнования КХЛ входят в календарный план Минспорта России, в регламенте лиги существует лимит на легионеров, согласованный с Минспортом и федерацией.

"Создать лигу, которая будет существовать как самодостаточный бизнес-продукт, невозможно, поэтому мы обречены на сотрудничество. Важно понимать о тех противоречиях - интересы лиги и федерации не сходятся, но умные люди должны иметь компромисс, - сказал Курбатов. - Противоречия в целях и задачах существуют объективно, от них никуда не денешься. Это не российская особенность, такая же ситуация в Германии, Финляндии, Швеции. Отдельно стоит Северная Америка, так как там есть лига как мощный бизнес-проект. Клубы там занимаются популяризацией хоккея в самом регионе, но это отдельный продукт".

"В европейских и российских условиях достижение такого баланса, как в Америке, в ближайшем будущем на отрезке 20-30 лет не просматривается. Связано это в первую очередь не с хоккейными вопросами, а с вопросами экономики. Национальная хоккейная лига - это структура, имеющая спонсоров, льготы от властей. Но на зарплаты хоккеистов там тратится половина доходов, они идут с прибыли. Наши клубы не могут столько зарабатывать, это связано в целом с уровнем благосостояния граждан, покупательской способностью зрителей, уровнем заинтересованности спонсоров. Источники доходов меньше в разы, если сравнивать с североамериканскими", - добавил Курбатов.

По словам Курбатова, профессиональные лиги, включая КХЛ, пользуются достижениями в работе национальных федераций при развитии хоккея в странах.

"Лига использует лучших игроков, судей, арены и тренеров. Это все подготовлено системой российского хоккея. Если бы не это, наверху не было бы прекрасной лиги", - отметил он.