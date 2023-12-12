В Федерации хоккея Белоруссии получили заявку от российского клуба на участие в чемпионате

Председатель белорусской организации отметил, что планируется расширение лиги с 12 до 14 клубов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Федерация хоккея Белоруссии получила заявку от российского клуба на участие в чемпионате страны. Об этом на панельной дискуссии Международного хоккейного форума рассказал председатель федерации Александр Богданович.

В чемпионате белорусской экстралиги выступают 12 клубов.

"Мы получили заявку от российского клуба, будем рассматривать его участие. Это привнесет что-то новое: эмоции, поездки, соперничество, - сказал Богданович. - Мы планируем чемпионат страны увеличить до 14 клубов. Если будут выполнены все требования, мы с удовольствием примем эту команду".

Из белорусских команд в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге выступает минское "Динамо", в Олимпбет - Молодежной хоккейной лиге - бобруйский "Динамо-Шинник".