Роман Ротенберг рассказал, что нужно сделать на "СКА-Арене" для переезда туда команды КХЛ

Арена была введена в эксплуатацию с конца ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вопрос переезда петербургского СКА на одноименную арену нужно обсуждать с руководством клуба, ряд вопросов остается не решенным, в том числе вопрос безопасности. Об этом ТАСС рассказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

"СКА-Арена" была введена в эксплуатацию с конца ноября, 9-10 декабря на ней прошел Фонбет - Матч звезд Континентальной хоккейной лиги. Дворец вмещает 21,5 тыс. зрителей на хоккейных матчах.

"Это [переезд команды на "СКА-Арену"] надо обсуждать с нашим руководством. Там есть еще много деталей, над которыми надо работать. В первую очередь речь идет о безопасности", - сказал Ротенберг.

СКА проводит домашние матчи в Ледовом дворце, который вмещает 12,3 тыс. зрителей.