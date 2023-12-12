Гимнаст Дадалоян не намерен завершать карьеру по окончании олимпийского сезона

Олимпийский чемпион отметил, что находится в очень хорошей форме

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Член сборной России по спортивной гимнастике Артур Далалоян не намерен завершать карьеру по окончании следующего сезона. Об этом гимнаст, имеющий в активе золото Олимпиады в Токио, заявил журналистам.

"Я тренируюсь, нахожусь сейчас в очень хорошей форме, с января начну полноценную подготовку к новому сезону, - отметил Далалоян. - Будет ли он последним для меня? Нет, я настраиваюсь на дальнейшую работу. Сезон будет ответственным и важным для меня, но не последним".

"Я уже много раз говорил о нейтральном статусе. В любом случае решения глобального масштаба будет принимать руководство нашей команды, а не мы, спортсмены. Мы делаем свою работу, а это работа в зале", - добавил спортсмен, отвечая на вопрос, готов ли он ехать на Олимпиаду в Париж без флага и гимна России.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.