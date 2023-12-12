Поздняков заявил, что спортсмены всю жизнь будут ответственны за участие в Олимпиаде

Глава Олимпийского комитета России отметил, что каждый человек в жизни выбирает свой собственный путь

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены, которые в настоящее время думают над тем, ехать ли им на Олимпиаду в Париж в нейтральном статусе, должны быть готовы нести ответственность за свой выбор всю оставшуюся жизнь. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Каждый человек выбирает свой собственный путь в этой жизни, - сказал Поздняков. - В некоторых случаях этот путь не совпадает с ожиданиями большинства [представителей] общественности. За свой выбор каждый человек будет нести ответственность всю оставшуюся жизнь".

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.