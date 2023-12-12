Янчук объяснил, за что болельщики любят теннисистов Рублева и Хачанова

В понедельник спортсмены были признаны любимым дуэтом года ATP по версии болельщиков

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Болельщики по всему миру любят российских теннисистов Андрея Рублева и Карена Хачанова за искренность, самоотдачу и желание бороться до конца. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

"Это очень хорошая новость, она говорит о том, что наших теннисистов любят по всему миру. Со спортивной точки зрения они оба провели неплохой сезон и заметно прибавили в мастерстве. Я думаю, болельщики любят Рублева и Хачанова за их искренность, самоотдачу, желание бороться до самого конца. Они не замешаны в каких-то скандалах, это тоже важно для болельщиков", - сказал Янчук.

11 декабря Рублев и Хачанов были признаны любимым дуэтом года ATP по версии болельщиков .

Рублеву 26 лет, он располагается на пятой позиции в мировом рейтинге. Теннисист является обладателем 14 титулов ATP. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Хачанову 27 лет, он занимает 15-е место в мировом рейтинге, в его активе пять побед на турнирах ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытых чемпионатов Австралии (2023) и США (2022). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

В мае 2023 года российские спортсмены выиграли турнир серии "Мастерс" в Мадриде, этот титул является единственным для Хачанова в парном разряде, на счету Рублева четыре трофея.