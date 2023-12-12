В РУСАДА сообщили, что слушания по допинговому делу "Толпара" еще не состоялись

В апреле пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что в допинг-пробах семи хоккеистов "Толпара" был найден мельдоний

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Слушания по делу, связанному с антидопинговыми нарушениями игроками клуба Молодежной хоккейной лиги "Толпар", еще не состоялись. Об этом на панельной дискуссии Международного хоккейного форума рассказала гендиректор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова.

7 апреля пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что в допинг-пробах семи хоккеистов "Толпара" был найден мельдоний, который входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства с 1 января 2016 года. 25 августа телеграм-канал Baza сообщил, что семь игроков "Толпара" обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг. В пресс-службе "Салавата Юлаева", в систему которого входит "Толпар", сообщили ТАСС, что обвинения являются частью стратегии защиты представителей некоторых игроков.

"У нас есть просьба к спортивным функционерам максимально воздерживаться от комментариев на эту тему. Часть ребят из команды на тот момент были несовершеннолетними. Слушания на данную тему пока не состоялись и состоятся очень скоро. Прошу подумать о спортсменах", - сказала Логинова.