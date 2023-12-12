Россия планирует провести турнир по хоккею 3х3 в рамках саммита стран БРИКС

Саммит пройдет в октябре в Казани

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Соревнования по хоккею 3х3 планируется провести в рамках саммита стран БРИКС, который пройдет в октябре 2024 года в Казани. Об этом на панельной дискуссии Международного хоккейного форума рассказал заместитель гендиректора Федерации хоккея России Александр Кикнадзе.

"Те продукты, которые мы создаем после применимых к нам санкций в международном хоккее, показали свою востребованность. Речь идет, например, о хоккее 3х3. Планируется, что турнир по хоккею 3х3 пройдет в рамках саммита стран БРИКС", - сказал Кикнадзе.

В июне 2024 года в Казани также пройдут Игры стран БРИКС.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборные России и Белоруссии по решению Международной федерации хоккея (IIHF) пропустили чемпионаты мира 2022 и 2023 годов, а также не выступят на мировом первенстве 2024 года в чешских Праге и Остраве. 22 марта IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24.