Второй биатлонный центр в Югре откроют до конца 2023 года

На объекте смогут проводить региональные соревнования по биатлону и лыжным гонкам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 декабря. /ТАСС/. Возведение второго в Ханты-Мансийском автономном округе биатлонного центра завершено в Нижневартовске, общественную приемку планируется провести до конца текущего года, после чего центром смогут пользоваться жители и спортсмены. Об этом сообщили ТАСС в администрации города.

По оценке региональных властей, необходимость строительства биатлонного центра в Нижневартовске назрела давно, поскольку современной базы для данного вида спорта в городе не было. В спортивных секциях города на постоянной основе занимаются около 400 детей. Среди известных местных выпускников - бронзовый призер чемпионата мира, неоднократный чемпион мира среди юниоров Никита Поршнев, победительница и призер чемпионатов России Анастасия Морозова, призер всероссийских соревнований Алексей Вагин.

"Центр лыжного спорта со специализированным стрельбищем возведен и уже готовится к общественной приемке. Она состоится до конца текущего года. После оформления необходимых документов объект будет передан эксплуатирующей организации, после чего жители и спортсмены смогут им пользоваться", - сказал собеседник агентства.

Новый спортивный объект станет базой для подготовки спортсменов на еще более профессиональном уровне. Он также позволит проводить региональные соревнования по биатлону и лыжным гонкам, тренировки юных спортсменов и позволит разгрузить биатлонный комплекс в Ханты-Мансийске. Здесь возведены здания для спортсменов, тренерского состава, стадион со стрельбищем и трибунами, лыжероллерная трасса.

Ранее в администрации Нижневартовска ТАСС сообщали, что на строительство объекта будет направлено более 270 млн рублей. Биатлонный центр создан на базе отдыха "Радуга", которая расположена в непосредственной близости от города по дороге Нижневартовск - Радужный. Здесь ранее уже было асфальтовое основание будущей трассы и подведены необходимые коммуникации.

Сейчас в Югре есть Центр зимних видов спорта им. Александра Филипенко, где располагается биатлонный центр, обладающий всей необходимой инфраструктурой и лицензией категории "А" Международного союза биатлонистов. Он расположен в Ханты-Мансийске недалеко от центральной части города. В 2003 и 2011 годах здесь проходил чемпионат мира по биатлону. Также центр принимал чемпионат мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата (2011), финальные этапы розыгрыша Кубка мира (2006, 2007, 2009, 2010), в 2023 году здесь проходил первый Кубок Международной лиги клубного биатлона. Центр способен вместить до 15 тыс. зрителей, в том числе на стационарных трибунах 9,7 тыс. человек.