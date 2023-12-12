Михайлов считает, что Овечкин прервет антирекордную серию и обгонит Гретцки по голам в НХЛ

В текущем сезоне россиянин в 25 играх забросил 5 шайб

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин сумеет прервать свою антирекордную серию, вновь начнет регулярно забивать и превзойдет рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

Овечкин в понедельник повторил личный антирекорд, не сумев отметиться заброшенной шайбой в десятом матче подряд. Ранее он не забивал на протяжении десяти игр в 2017 году.

"Думаю, что это связано с психологией, - сказал Михайлов. - Играет-то он хорошо, бросает по воротам, но шайба пока не идет. Но я уверен, что он найдет путь исправить ситуацию, и как только он прервет серию, то вновь станет регулярно забивать".

"Такое со всеми бывает. Чем меньше журналисты на это будут обращать внимания, тем быстрее он забьет. Я желаю ему, чтобы он побыстрее отбросил все лишние мысли и начал забивать. Догонит ли он Гретцки? Я уверен в этом", - добавил он.

Овечкину 38 лет, в текущем сезоне он в 25 играх забросил 5 шайб и отдал 11 голевых передач. Россиянин в списке снайперов НХЛ занимает второе место с 827 голами, уступая по этому показателю только Гретцки (894).