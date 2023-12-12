Футболист Ионов покинул "Ростов"

Полузащитник провел за ростовский клуб 14 матчей

ТАСС, 12 декабря. Футбольный клуб "Ростов" и полузащитник Алексей Ионов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба "Ростова".

Ионов перешел в "Ростов" летом нынешнего года, в текущем чемпионате он провел 14 матчей. Ранее футболист выступал за команду с 2017 по 2020 год.

34-летний полузащитник является воспитанником петербургского "Зенита", за который выступал с 2007 по 2011 год и стал обладателем Кубка УЕФА (2008), чемпионом России (2010), победителем кубка (2010) и дважды - суперкубка страны (2008, 2011). Также Ионов играл за краснодарскую "Кубань", махачкалинский "Анжи", "Краснодар", московские "Динамо" и ЦСКА.

В составе сборной России Ионов провел 39 матчей и забил 4 мяча.