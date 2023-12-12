Реванш Минеев - Штырков пройдет в конце 2024 года

В ноябре Владимир Минеев одержал победу над Иваном Штырковым в бою по правилам кикбоксинга на турнире в Сочи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Реванш между российскими бойцами Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым пройдет в конце 2024 года. Об этом ТАСС рассказал глава Russian Cagefighting Championship Николай Клименко.

"Мы предварительно согласовали реванш Минеев - Штырков на октябрь - декабрь 2024 года", - сказал Клименко.

В ноябре 2023 года Владимир Минеев одержал победу над Иваном Штырковым в бою по правилам кикбоксинга на турнире в Сочи.

Поединок прошел в формате трех раундов по три минуты. Минеев победил единогласным решением судей.