Дума приняла закон о любительском спорте и лигах

Документ, в частности, дает возможность спортивным федерациям проводить любительские чемпионаты

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который закрепляет понятие "любительский спорт" и дает возможность спортивным федерациям проводить любительские чемпионаты.

Дополнения к закону "О физической культуре и спорте" были внесены в нижнюю палату парламента в июне группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрием Свищевым. Первое чтение прошло в октябре.

Согласно проекту, любительский спорт является частью массового спорта, направленной на организацию и проведение спортивных соревнований, которые не связаны с подготовкой спортивных сборных команд РФ и сборных субъектов РФ. Участие в таких соревнованиях не предполагает систематического получения дохода и не является трудовой функцией спортсменов, говорится в сопроводительных документах. "Любительская спортивная лига - некоммерческая организация, которая создана на основе членства и основными целями деятельности которой являются организация и проведение любительских спортивных соревнований", - сказано в документе.

Документ также дает право общероссийским спортивным федерациям организовывать и проводить по соответствующему виду спорта любительские чемпионаты, разрабатывать и утверждать положения о таких чемпионатах. В частности, любительские спортивные лиги по согласованию с общероссийскими спортивными федерациями по соответствующим видам спорта и региональными спортивными федерациями вправе участвовать в формировании Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, а также мероприятий в регионах и муниципалитетах.

Кроме того, ко второму чтению проекта авторы предоставили Олимпийскому комитету России, Паралимпийскому комитету России, Сурдлимпийскому комитету России, Специальной олимпиаде России право "осуществлять финансовое обеспечение участия иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве спортсменов и (или) команд иностранных граждан в официальных физкультурных мероприятиях и официальных спортивных мероприятиях на территории РФ и за ее пределами".

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.