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Мировой футбол

Файзуллаев стал номинантом на приз лучшему молодому игроку 2023 года по версии IFFHS

Полузащитник из Узбекистана выступает за московский ЦСКА

ТАСС, 12 декабря. Узбекистанский полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев вошел в число кандидатов на приз лучшему молодому игроку 2023 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом сообщает пресс-служба IFFHS.

Всего в расширенный список вошли 26 игроков, в их числе английский полузащитник Джуд Беллингем ("Реал", Испания), немецкий нападающий Джамал Мусиала ("Бавария", Германия), бразильский нападающий Эндрик ("Палмейрас", Бразилия), аргентинский полузащитник Алехандро Гарначо и датский нападающий Расмус Хёйлунн, выступающие за английский "Манчестер Юнайтед".

Файзуллаеву 20 лет, он выступает за ЦСКА с августа 2023 года. В текущем сезоне узбекистанский футболист провел за армейцев 24 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 10 голевых передач. Полузащитник является воспитанником "Пахтакора" из Ташкента, за который он выступал с 2021 по 2023 год. В составе сборной Узбекистана Файзуллаев провел 6 матчей, в которых забил 1 гол. 

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Мировой футбол