Файзуллаев стал номинантом на приз лучшему молодому игроку 2023 года по версии IFFHS

Полузащитник из Узбекистана выступает за московский ЦСКА

ТАСС, 12 декабря. Узбекистанский полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев вошел в число кандидатов на приз лучшему молодому игроку 2023 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом сообщает пресс-служба IFFHS.

Всего в расширенный список вошли 26 игроков, в их числе английский полузащитник Джуд Беллингем ("Реал", Испания), немецкий нападающий Джамал Мусиала ("Бавария", Германия), бразильский нападающий Эндрик ("Палмейрас", Бразилия), аргентинский полузащитник Алехандро Гарначо и датский нападающий Расмус Хёйлунн, выступающие за английский "Манчестер Юнайтед".

Файзуллаеву 20 лет, он выступает за ЦСКА с августа 2023 года. В текущем сезоне узбекистанский футболист провел за армейцев 24 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 10 голевых передач. Полузащитник является воспитанником "Пахтакора" из Ташкента, за который он выступал с 2021 по 2023 год. В составе сборной Узбекистана Файзуллаев провел 6 матчей, в которых забил 1 гол.