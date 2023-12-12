В Смоленской области решают вопрос о выступлении команды в чемпионате Белоруссии по хоккею

Ранее стало известно, что Федерация хоккея Белоруссии получила заявку от российского клуба на участие в чемпионате страны

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Федерация хоккея Смоленской области совместно с министерством спорта региона прорабатывает вопрос о выступлении местной команды в чемпионате Белоруссии. Об этом ТАСС сообщили в министерстве спорта Смоленской области.

Ранее председатель Федерации хоккея Белоруссии Александр Богданович на панельной дискуссии Международного хоккейного форума рассказал о том, что организация получила заявку от российского клуба на участие в чемпионате страны. По информации ТАСС, речь идет о клубе из Смоленска.

"Этот вопрос прорабатывается. Да, Богданович приезжал, осматривал наши, так сказать, мощности. Но все в стадии обсуждения, никаких нормативных актов", - сказал собеседник агентства.

"Региональная федерация совместно с Минспортом области прорабатывает этот вопрос. Проводит консультации, покажет наши мощности, готовим пул для губернатора, чтобы он ознакомился с этим. Все будет понятно в начале года", - добавил он.