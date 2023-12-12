12 декабря, 17:56
КХЛ

Болякин будет исполнять обязанности главного тренера клуба КХЛ "Барыс"

Ранее обязанности главного тренера команды исполнял Галым Мамбеталиев

ТАСС, 12 декабря. Олег Болякин назначен исполняющим обязанности главного тренера казахстанского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс". Об этом сообщает пресс-служба клуба из Астаны.

С 7 октября обязанности главного тренера "Барыса" исполнял Галым Мамбеталиев. До этого главным тренером команды был белорусский специалист Андрей Скабелка.

Болякину 58 лет, ранее он работал в казахстанских клубах "Сарыарка", "Алматы", "Казцинк-Торпедо" и "Алтай". В 2007 году ему было присвоено звание заслуженного тренера Казахстана.

"Барыс" в текущем сезоне занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. После 40 матчей команда набрала 31 очко. 

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