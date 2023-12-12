Болякин будет исполнять обязанности главного тренера клуба КХЛ "Барыс"

Ранее обязанности главного тренера команды исполнял Галым Мамбеталиев

ТАСС, 12 декабря. Олег Болякин назначен исполняющим обязанности главного тренера казахстанского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс". Об этом сообщает пресс-служба клуба из Астаны.

С 7 октября обязанности главного тренера "Барыса" исполнял Галым Мамбеталиев. До этого главным тренером команды был белорусский специалист Андрей Скабелка.

Болякину 58 лет, ранее он работал в казахстанских клубах "Сарыарка", "Алматы", "Казцинк-Торпедо" и "Алтай". В 2007 году ему было присвоено звание заслуженного тренера Казахстана.

"Барыс" в текущем сезоне занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. После 40 матчей команда набрала 31 очко.