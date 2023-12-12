"Аль-Иттихад" вышел в полуфинал клубного чемпионата мира по футболу

Саудовская команда обыграла "Окленд Сити" со счетом 3:0

ТАСС, 12 декабря. Футбольный клуб "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии со счетом 3:0 обыграл новозеландский "Окленд Сити" в матче первого раунда клубного чемпионата мира. Турнир проходит в саудовском городе Джидда.

В составе победителей голы забили Ромариньо (29-я минута), Нголо Канте (34) и Карим Бензема (40). В полуфинале "Аль-Иттихад" сыграет с египетским "Аль-Ахли". В матче за право сыграть в 1/2 финала с английским "Манчестер Сити" 15 декабря мексиканский "Леон" сыграет с японским "Урава Ред Даймондс".

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года (с 2001 по 2004 год турнир не проводился). Действующим чемпионом является испанский "Реал", который является самой титулованной командой в истории турнира с пятью победами.

С 2025 года турнир будет проводиться в новом формате с участием 32 клубов, турнир пройдет в США, точные даты станут известны позднее. Согласно действующему регламенту, в клубном чемпионате мира принимают участие семь команд - шесть победителей континентальных первенств и чемпион принимающей страны.