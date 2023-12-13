В Кисловодске стартовало Первенство России по волейболу среди девочек

Участие в соревнованиях принимают более 250 спортсменок

ПЯТИГОРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Межрегиональное Первенство России по волейболу среди девочек до 14 лет стартовало в Кисловодске, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"Игры пройдут до 20 декабря. Участниками первенства стали более 250 волейболисток", - сказал Моисеев, уточнив, что в соревнованиях участвуют 21 команда из всех регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также из Крыма и Севастополя.

"Кисловодск регулярно становится местом проведения соревнований не только краевого, но и межрегионального уровней. Во многом это обусловлено постоянно развивающейся спортивной инфраструктурой нашего города, которая дает возможность с комфортом проводить мероприятия такого формата", - отметил глава Кисловодска.