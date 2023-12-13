Зюганов считает, что действия американцев и европейцев в МОК изживают олимпийское движение

Решение Международного олимпийского комитета о допуске россиянин ни на йоту не соответствует Олимпийской хартии, отметил Глава КПРФ

МОСКВА, 13 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов к выступлению на Олимпиаде 2024 года исключительно в нейтральном статусе ни на йоту не соответствует Олимпийской хартии - американцы и европейцы в МОК такими действиями разрушают олимпийские движение. Такое мнение ТАСС высказал председатель Центрального комитета КПРФ Геннадий Зюганов.

"Я придерживаюсь такого мнения, что если ты едешь на международные соревнования, то должен представлять свою державу, свой клуб, высоко держать свой флаг. Когда вам навязывают все остальное, то это абсолютно не нормально. Решение МОК ни на йоту не соответствует Олимпийской хартии, - сказал Зюганов. - Когда человек приезжает и выступает с какой-то нашивкой и непонятно какую страну представляет - печально и обидно за олимпийский комитет и эти соревнования".

"То, что делают американцы, англичане и европейцы в Международном олимпийском комитете - они просто изживают его. Но у нас есть Азия, Африка, Латинская Америка, есть возможность провести свои игры. Если мы этим будем заниматься энергично, я уверен, что те отступят", - добавил собеседник ТАСС.

Зюганов отметил, что является болельщиком, смотрит и очень любит спорт. "У нас [в КПРФ] свой клуб: мы чемпионы по мини-футболу, великолепно играем в шахматы, - продолжил он. - Мы обязаны развивать детско-юношеский спорт, делать все, чтобы поддержать такие клубы, как наш. Наш мини-футбольный клуб показывает пример. Мы обыграли лучшие команды страны и Европы. Но без флага - я не мыслю. Мои ребята ходят с нашивками КПРФ. Когда мы пришли в первый раз, нам сказали: "Нельзя КПРФ". Я спросил: "Почему нельзя? ЦСКА же можно". Сказали, что партийная команда. Я на это ответил: "Для вас расшифровывается "красивые парни Российской Федерации" или "классные парни Российской Федерации". После этого от меня отвязались, но наши спортсмены выступают только в форме".

"Я понимаю некоторых спортсменов. Пашет, готовится и тут ему не дают проявить себя на крупнейших соревнованиях", - подчеркнул лидер КПРФ.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 8 декабря МОК допустил россиян до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия, не будут допущены лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.