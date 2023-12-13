Биатлонистку Гербулову обвинили в самопиаре за критику отеля в Уфе

Директор уфимского спорткомплекса отметил, что команде тренера Артема Истомина изначально предлагали поселиться в другой гостинице

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российская биатлонистка Наталья Гербулова занимается самопиаром, распространяя информацию о плохих условиях в уфимском отеле. Об этом ТАСС заявил директор уфимского спорткомплекса, тренер сборной Башкирии по биатлону Виктор Никитин.

Наталья Гербулова и Екатерина Носкова в своем телеграм-канале опубликовали видеообзор гостиницы, в которой они планировали жить во время соревнований. На кадрах видно, что ванная комната остается в состоянии ремонта, а в номере осталась пыль после строительных работ.

"Поднимает шум только команда Артема Истомина, - сказал Никитин. - Они еще ничего толком не показали, а так себя ведут. Мои воспитанники себя так не вели, это чисто пиар Гербуловой, которая ведет соцсети. У меня живут 200 человек, но претензии возникли только у команды Истомина".

"Если их не устраивают условия, то мы их переселим, чем сейчас и занимаемся - речь о Гербуловой и Носковой. Самого Истомина здесь нет, он еще не прилетел. Все остальные команды живут, претензий нет. Им предлагали изначально ехать в другую гостиницу, потому что был ремонт, но Истомин отказался. Тренер просто не управляет командой. Так вести себя нельзя, это очень некультурно по отношению Башкортостану", - добавил собеседник агентства.

Также он отметил, что проблемы с краном, которые возникли у биатлонисток из команды Красноярска, уже решены. О них Гербулова также рассказала в соцсетях. "Мы перед ними извинились", - сказал Никитин.

Второй этап Кубка Содружества пройдет с 15 по 17 декабря в Уфе.